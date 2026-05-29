Rapor isteyen hastaya yumruk attı yüzde 30 görme kaybına neden oldu. Doktora 2,5 yıla kadar hapis istemi
29.05.2026 10:33
Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisinde rahatsızlığı yüzünden iki günlük rapor isteyen hastaya yumruk atıp yüzde 30 görme kaybına neden olan doktora 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde hastaya yumruk atan doktora "Basit yaralama" suçundan dava açıldı.
İddiaya göre, rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, amcası Abdurrahman Kuşkonmaz (46) ile birlikte acil servise gitti.
Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ı muayene ettikten sonra serum yazdı. Kuşkonmaz, serumun bitmesinin ardından ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gittiğinde aralarında tartışma çıktı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tartışmanın büyümesi ile aralarında yaşanan arbedede Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ın yüzüne yumruk attı.
Kavga anı da hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
YÜZDE 30 GÖRME KAYBI
Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı meydana geldi.
Mağdur taraf, şüpheli doktordan şikayetçi oldu ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonunda şüpheli doktor Furkan V. hakkında "Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar, amca Abdurrahman Kuşkonmaz'a karşı da "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Dr. Furkan V.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı.
Şüpheli, ifadesinde suçlamaları reddedip Mustafa Kuşkonmaz’ın kendisinden iki gün rapor yazmasını istediğini ancak kabul etmeyince Kuşkonmaz’ın hakaret ettiğini iddia etti.
Bu nedende dolayı aralarında itekleme yaşandığını öne süren şüpheli, Kuşkonmaz’a yumruk atmadığını iddia etti.
Mustafa Kuşkonmaz ise ifadesinde; Dr. Furkan V.'nin önce hakaret ettiğini ardından yumruk attığını ileri sürdü.