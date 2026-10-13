Raporlu hastaya reçetesiz ilaç. 4 hasta grubu masada

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, NTV'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ercanlı'ya göre, eczaneler altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır.

Konunun çok yeni olduğunu ve hangi hastalık gruplarının olduğu, bunların hangi ilaç gruplarını kapsadığıyla ilgili net bir bilgi olmadığına değinen Ercanlı, "İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletebilir diğer hastalık grupları için." dedi.

Amacın kronik hastalık sonucu düzenli kullanılan ilaçların belli periyotlarda hekime sadece reçete için giden hastaların önüne geçmek olduğuna işaret eden Ercanlı, "Şu an Türkiye'de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz birinci basamak sağlık hizmet sunucusu görevini yapıyor. Bunların düzenli reçetelenmesi ile ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler." diye konuştu.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.