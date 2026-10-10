Raporlu ilaç kullananlar dikkat: Reçete yazdırma dönemi bitiyor
10.10.2026 12:12
Son Güncelleme: 10.10.2026 12:13
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte raporu olan hastaların reçete yazdırmak için yeniden doktora gitmesine gerek kalmayacak.
Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastaların, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmak için doktora gitmeden ilaçlarını eczaneden alabilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, söz konusu yenilik için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla birlikte çalıştıklarını anlattı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bakan Memişoğlu, hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyi şöyle özetledi:
"- Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.
- İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız."
İLACA ERİŞİMİN KOLAYLAŞMASI AMAÇLANIYOR
Kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan vatandaşların her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa ilaç raporuun geçerli olduğu sürede ilacın ulaşılabilir hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Sağlık Bakanı, "Birden fazla rapora bağlı olan ilaç kullanan, bu ilaçları farklı zamanlarda reçete ettirmek zorunda kalan hastalarımıza rahatlık sağlayacağız." diye konuştu.
Bakan Memişoğlu, "Bu da önemli bir şey çünkü biz sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun hastaneye gelmeden sağlık hizmetine evinde ulaşmasına çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.