Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı

Bu isimler arasında dikkati en çok, Keçiören Belediye Başkanı çekiyor. Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra Grup Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayarak küfür ve tehdit ettiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunmuştu.

Özel ise, Özarslan’ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalardan ötürü parti değiştirme yoluna gittiğini ve uzun süre telefonlarına cevap vermediğini iddia etmişti.

AK Parti yönetiminin Özarslan’ın partiye katılımını değerlendirdiği ancak geçiş için bir süre bekletme kararı aldığı konuşulmuştu.