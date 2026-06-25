Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı
25.06.2026 15:36
Son Güncelleme: 25.06.2026 15:57
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan bugün AK Parti'ye katıldı.
Partilerinden istifa eden il, iki ilçe belediye başkanı bugün AK Parti'ye katılmaya karar verdi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Belediye başkanlarına rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Erdoğan, gelişmeye ilişkin ilk mesajında “Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basıyoruz. 'AK Parti'ye hoş geldiniz' diyorum.” ifadesini kullandı.
ÖZARSLAN'IN CHP'DEN OLAYLI İSTİFASI
Bu isimler arasında dikkati en çok, Keçiören Belediye Başkanı çekiyor. Özarslan, CHP'den istifa ettikten sonra Grup Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayarak küfür ve tehdit ettiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunmuştu.
Özel ise, Özarslan’ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalardan ötürü parti değiştirme yoluna gittiğini ve uzun süre telefonlarına cevap vermediğini iddia etmişti.
AK Parti yönetiminin Özarslan’ın partiye katılımını değerlendirdiği ancak geçiş için bir süre bekletme kararı aldığı konuşulmuştu.
ARI, SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLAMIŞTI
Rasim Arı ise zaten siyasete AK Parti'de başlamış, uzun yıllar bu çatı altında görev yapmıştı. 2019 yılında Nevşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Arı, bu koltukta 21 ay boyunca kalmıştı.
2021 yılında özel hayatına dair iddialar nedeniyle hem partisinden hem de başkanlık görevinden istifa etmişti.
Arı, 2023 yılında İYİ Parti'ye katılmış, bir sene sonra düzenlenen yerel seçimde bir kez daha Nevşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.