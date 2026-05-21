Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi
21.05.2026 09:29
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'nden İstanbul Maltepe Cezaevi'ne nakli gerçekleştirildi.
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs'ta tutuklandı.
Tutuklanmasının ardından Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Kütahyalı'nın cezaevi değişti ve İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne getirildi.
PARA HAREKETLERİ MASAK TAKİBİNE TAKILMIŞ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında açıklama yapmış ve sürecin tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerlediğine dikkat çekmişti.
Kütahyalı'nın para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını ifade eden Gürlek, "İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var." demişti.
MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR
MASAK raporundaki tespitler ise şöyle:
“Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır."
KÜTAHYALI İFADESİNDE İDDİALARA NE YANIT VERDİ?
Kütahyalı, ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini ve örgüt üyesi olmadığını iddia etmişti.
Soruşturma dosyasında yer alan 198 şüpheliden sadece B.Ö.'yi tanıdığını iddia eden Kütahyalı, üzerinde sadece 6 araç ve 3 ev kayıtlı olduğunu dile getirdi.
46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
Kütahyalı, soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda B.Ö. ile arasındaki 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmine ilişkin "Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım." diyerek kendini savunmuştu.
Ayrıca 2017-2020 yıllarında işsiz olduğunu, gelirinin sıfırlandığı ve kredi kartı borçlarının olduğunu iddia eden Kütahyalı, "Bir yakımımın tavsiyesi üzerine PERPA'ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim. Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım ve bu şahıslara güvenim oluştu. Kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır." diyerek iddiasını dile getirdi.
Kütahyalı, paranın birçok kez çekilmesinden dolayı meblağnın yüksek gözüktüğünü ileri sürdü.
Ancak dosyada, Kütahyalı’nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı da öne sürüldü. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı’ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia edilirken aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi olduğu da iddialar arasında yer aldı.
SORUŞTURMAYA KONU ÖDEME ŞİRKETLERİ NELER?
MASAK raporunda, A.B. Teknolojileri, A.Global, Efix… Bilgi T., Kartal…, A….is, Semer… vb. çok sayıda paravan şirket üzerinden aklama ağının kurulduğu, bu aklama ağında mega….com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl….com isimli (paneller)siteler üzerinden suçtan elde edilen paraların aklandığı iddia ediliyor.