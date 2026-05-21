Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

Kütahyalı, soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda B.Ö. ile arasındaki 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmine ilişkin "Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım." diyerek kendini savunmuştu.

Ayrıca 2017-2020 yıllarında işsiz olduğunu, gelirinin sıfırlandığı ve kredi kartı borçlarının olduğunu iddia eden Kütahyalı, "Bir yakımımın tavsiyesi üzerine PERPA'ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim. Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım ve bu şahıslara güvenim oluştu. Kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır." diyerek iddiasını dile getirdi.

Kütahyalı, paranın birçok kez çekilmesinden dolayı meblağnın yüksek gözüktüğünü ileri sürdü.

Ancak dosyada, Kütahyalı’nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı da öne sürüldü. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı’ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia edilirken aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi olduğu da iddialar arasında yer aldı.