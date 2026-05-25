Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonu. Kuryeler aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin A.U.'nun da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

AKLANAN PARADAN YÜZDE 10 KOMİSYON

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi.

Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz büro yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi.

Operasyonda el konulan ve kayyum atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.