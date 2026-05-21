Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonu: Şifresi kırılan telefon, Halil Falyalı ve KKTC ayrıntısı
21.05.2026 10:42
Son Güncelleme: 21.05.2026 10:51
Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 şüphelinin tutuklandığı Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütü için 2024 yılında ele geçirilen bir cep telefonunun ardından düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Örgüt lideri Selahattin Uzun'un KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olduğu öğrenildi.
Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı.
PARA KİMLER ÜZERİNDEN AKLANIYORDU?
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başlattığı teknik ve fiziki takipte; örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığını tespit etti.
200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Örgütün banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu ve yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
DOSYA 2024 YILINDAKİ OPERASYONA DAYANIYOR
Uluslararası nitelikte suç örgütüne yönelik operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonu ile açıldığı ortaya çıktı.
Adana polisinin, "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirildi.
Tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.
KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA DOSYAYA KATILDI
Örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı.
Polisin, bu tespitlerin ardından operasyon için delil toplanmaya başlandı ve hakkındaki suç ayrıntılarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildi.
KKTC'Yİ OPERASYON MERKEZİ YAPMIŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği ortaya çıktı.
Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler için ise 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.
Türkiye'ye uzun zamandır gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine polis düşmeye bastı ve operasyon düğün tarihine göre planlandı.
İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin "Akın ağabey" olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
135 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.