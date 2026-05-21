Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonu: Şifresi kırılan telefon, Halil Falyalı ve KKTC ayrıntısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği ortaya çıktı.

Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler için ise 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.

Türkiye'ye uzun zamandır gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine polis düşmeye bastı ve operasyon düğün tarihine göre planlandı.

İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin "Akın ağabey" olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.