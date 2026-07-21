Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet. Öğretmen gözaltına alındı
21.07.2026 12:15
Son Güncelleme: 21.07.2026 14:06
İstanbul Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki oğlunun rehabilitasyon merkezine korkarak gitmesinden şüphelenen bir baba, öğretmenin çocuğuna yönelik fiziksel şiddetini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul'da özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı.
Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi B.B.T. (10) bir süredir eğitime gitmek istemedi.
ŞÜPHELENİP PENCEREDEN İZLEDİ
Çocuğunun korkarak derse girdiğini fark eden baba durumdan şüphelenerek, B.B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun babası, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İ.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.