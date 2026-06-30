Restoranlarda bütün menüler sil baştan. Yeni dönem yarın başlıyor
30.06.2026 14:54
Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler etkilenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Haber: Erce Tiren
Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor.
1 Temmuz itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu yazacak.
Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek.
Yeni düzenlemeyle birlikte menüler daha ayrıntılı hale gelecek. Artık restoran ve kafelerdeki menülerde yemeğin sadece fiyatı değil, içeriğini ve kalori değerileri de yazacak.
Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.
8 BİN GIDA DENETÇİSİ SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek.
Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.