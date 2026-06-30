NTV

Restoranlarda bütün menüler sil baştan. Yeni dönem yarın başlıyor

30.06.2026 14:54

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler etkilenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Haber: Erce Tiren

Restoranlarda bütün menüler sil baştan. Yeni dönem yarın başlıyor
iStockPhoto

Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor.

 

1 Temmuz itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu yazacak.

 

Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek.

Restoranlarda bütün menüler sil baştan. Yeni dönem yarın başlıyor 1
iStockPhoto

Yeni düzenlemeyle birlikte menüler daha ayrıntılı hale gelecek. Artık restoran ve kafelerdeki menülerde yemeğin sadece fiyatı değil, içeriğini ve kalori değerileri de yazacak.

 

Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.

8 BİN GIDA DENETÇİSİ SAHADA 2
iStockPhoto

8 BİN GIDA DENETÇİSİ SAHADA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek.

 

Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.