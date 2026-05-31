Riskli dönem başladı: Can kaybı üçe yükseldi, Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu en riskli şehirler
31.05.2026 10:13
Havaların ısınmasıyla birlikte kene tehlikesi yeniden kendini hatırlattı. (Haber: Beyazanur Özer)
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yine can kayıplarına neden oldu.
Sivas'ta bir hafta önce kene tutunan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirdi.
Böylece sadece Sivas'ta yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi.
Peki nelere dikkat edilmeli?
EN TEMEL SEBEP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı bulunuyor.
Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor.
Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, son dönemde kene sayısında artış olduğunu belirterek, "ABD'den de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Önemli bir hastalık ama her kene tutunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olacak, her hasta ölecek diye bir anlayış yok." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ölüm oranının yüzde 5'lerde seyrettiğini anlatan Ergönül, Avrupa ülkelerinde ölüm oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.
EN RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Enfeksiyonun risk oranı, Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu en riskli iller arasında yer alıyor. Ergönül, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın doğusunda da tehlike olduğunu belirtti.
Ergönül ülkenin batı kesimlerinde bu hastalığın ortaya çıkmasının ise sürpriz olacağını söyledi.
VÜCUTTA KENE GÖRÜNCE NE YAPILMALI?
Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
Ergönül şu tavsiyelerde bulundu:
"- Bir an önce çıkarılması lazım. Örneğin İsveç'te de var kene. Onlar eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar.
- İnsanımızı eğitmemiz daha önemli. Pens, cımbız yardımıyla hiçbir şey yoksa bir poşetle tutuarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerden tırnaklarımızla da olabilir tutup çıkarabiliiriz.
- Ama bu bir enjektör gibi gövdesinde virüs var gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
- Her kene tutunduğunda Kırım Kongo olma ihtimali son derece düşük. Bölgeye göre değişiyor. Salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal."
Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.