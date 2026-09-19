Rize'de sağanak bastırdı, otomobiller suya gömüldü

İyidere ve Pazar'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkili ile göle döndü.

Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu, sahil yolunda trafik adeta durdu.

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki bir çok araç da sular altında kalırken, büyük maddi hasar oluştu.