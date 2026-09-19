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Rize'de sağanak bastırdı, otomobiller suya gömüldü

19.09.2026 09:19

İHA

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Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu suyla kaplandı. Trafik dururken çok sayıda araçta hasar oluştu.

Rize'de sağanak bastırdı, otomobiller suya gömüldü
IHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinden etkili oldu.

 

İyidere ilçesi ve Pazar ilçesi yağışlardan en fazla nasibini alan ilçeler oldu.

Rize'de sağanak bastırdı, otomobiller suya gömüldü 1
IHA

İyidere ve Pazar'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkili ile göle döndü.

 

Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu, sahil yolunda trafik adeta durdu.

 

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki bir çok araç da sular altında kalırken, büyük maddi hasar oluştu.

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