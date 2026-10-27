Robot zabıta esnaf denetimine çıktı: Pastırma ikram ettiler, güldüren diyaloglar yaşandı

Kurallara uyan işletmecilere sesli olarak teşekkür eden insansı robot, eksikleri bulunan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelişen teknolojiye ülke, şehir ve ilçe olarak uyum sağlamaya çalıştıklarını, robotların gelecekte güvenlikten afete, temizlikten bilgilendirmeye kadar birçok alanda kullanılabileceğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle robotların günlük yaşamda daha fazla yer almaya başladığını belirten Palancıoğlu, farklı ülkelerde polis, emniyet ve askerlik hizmetlerinde kullanılan robotların, yerel yönetimlerin çalışmalarında da görev alabileceğini dile getirdi.