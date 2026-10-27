Robot zabıta esnaf denetimine çıktı: Pastırma ikram ettiler, güldüren diyaloglar yaşandı
27.10.2026 13:32
Kayseri'de zabıtalara eşlik eden MEGA, yapay zeka destekli donanımıyla fiyat etiketlerini, ürünlerin son kullanma tarihlerini tarayarak denetimlere katılıyor.
Kayseri'de Melikgazi Belediyesince alınan "MEGA" adlı insansı robot, ilçedeki esnaf denetimlerinde zabıta ekiplerine eşlik ediyor.
Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimde esnafın hatrını soran MEGA, yapay zeka destekli donanımıyla reyonlardaki etiketleri tarayarak ürün fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor.
Ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmede bulunabilen MEGA, tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktarıyor.
ETİKETLERİ TARIYOR
Kayseri'de Melikgazi Belediyesince alınan "MEGA" adlı insansı robot, ilçedeki esnaf denetimlerinde zabıta ekiplerine eşlik ediyor.
Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimde esnafın hatrını soran MEGA, yapay zeka destekli donanımıyla reyonlardaki etiketleri tarayarak ürün fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor.
Ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmede bulunabilen MEGA, tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktarıyor.
Kurallara uyan işletmecilere sesli olarak teşekkür eden insansı robot, eksikleri bulunan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendiriyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelişen teknolojiye ülke, şehir ve ilçe olarak uyum sağlamaya çalıştıklarını, robotların gelecekte güvenlikten afete, temizlikten bilgilendirmeye kadar birçok alanda kullanılabileceğini söyledi.
Teknolojinin gelişmesiyle robotların günlük yaşamda daha fazla yer almaya başladığını belirten Palancıoğlu, farklı ülkelerde polis, emniyet ve askerlik hizmetlerinde kullanılan robotların, yerel yönetimlerin çalışmalarında da görev alabileceğini dile getirdi.
GÜLDÜREN DİYALOGLAR YAŞANIYOR
Manav Ahmet Murt MEGA'nın çarşıya hareketlilik kazandırdığını ve esnafla güzel bir diyalog kurduğunu söyledi.
MEGA'nın zabıta olarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Murt, "MEGA çarşıya geldiğinden beri bayağı bir değişiklik oldu. Bizi teftiş ediyor, saçımıza, sakalımıza karışıyor." dedi.
"SADECE YAĞ KULLANIYORUM"
"Etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmamızı söylüyor." ifadesini kullanan Murt, bu durumun kendisini güldürdüğünü anlattı.
Murt şöyle devam etti:
“Müşterilerin çok hoşuna gidiyor, onunla sohbet ediyorlar. Mesela bir şey ikram etmek istediklerinde MEGA sadece yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söylüyor. Bu da bizi güldürüyor.”
"ŞEKERİM VAR YİYEMEM DEDİ"
Manav Mahmut Özgöncü ise MEGA'nın gelmesiyle çarşıda hareketlilik yaşandığını söyledi.
Çocukların robotla ilgilendiğini ve ailelerinin de rahatça alışveriş yaptığını anlatan Özgöncü, müşterilerin MEGA'yı görünce mutlu olduğunu belirtti.
Özgöncü, robotun tezgahtaki ürünleri kontrol ettiğini kaydederek, "Benimle ilgilendi, tezgahtaki nar ve mandalinalara baktı. 'Çok güzel ürünleriniz var.' dedi. Ürünlerimizin kaliteli olduğuna memnun oldu. Muz ikram ettim, 'Şekerim var yiyemem.' dedi." ifadelerini kullandı.