Rojin Kabaiş davası. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı
11.08.2026 22:36
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin ailesi üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda iki kişiden de DNA örneği alındı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.
Kabaiş'in otopsisinde yapılan incelemde daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.
Savcılığın talimatıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de sürece dahil edildi.
Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak..
Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.
Rojin'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde bulundu.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı.
Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de olduğu yaklaşık 600 kişiden DNA örneği alındı.