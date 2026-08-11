Rojin Kabaiş davası. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

Savcılığın talimatıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de sürece dahil edildi.



Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak..

Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.