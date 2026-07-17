Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme: Diatom testi sırrı çözecek mi?
17.07.2026 10:58
Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi.
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla diatom testi yapılmasını istedi.
Baba Kabaiş, avukatıyla birlikte testin yapılması için başvuruda bulundu.
DİATOM TESTİ NEDİR?
Diatom testi, şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu gerçekleştiğini, yoksa kişinin öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirlemek için yapılıyor.
Testin sonucu ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor.
Test için cesetten Adli Tıp Kurumu'nda alınan örnekler kullanılıyor.
FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILABİLİR
Rojin Kabaiş için yapılacak diatom testinde kullanılacak örnekler sonuç için yeterli olmazsa fethi kabir işlemi gündeme gelecek.
Fethi kabir işleminin kendileri için zor olduğunu belirten baba Kabaiş, "Değil iki sene, arada 50 sene de geçse ben gene bu davanın peşini bırakmayacağım." diye konuştu.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLİYOR
Sürekli olarak tehdit mesajları aldıklarını anlatan acılı baba, "Bunun bir cinayet olduğu bellidir. İki erkek DNA'sı tespit edilmişse bunun neresi intihardır? Her iki yönde de çalışma yapılıyor ama bu bir cinayettir. Kabrinin yeniden açılması tabii ki zor olacak ama belirsizlik daha zordur." ifadelerini kullandı.
Baba Kabaiş şöyle devam etti:
"- Sürekli dile getiriyorlar 'Suda boğulmadır' diye. Mütalaa da bu şekilde. Mecbur, son noktaya gelirse kabri açacağız. Avukatla beraber biz bunu dile getirdik. Yani Rojin'in başına ne geldi biz halen daha bilmiyoruz. Erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su yoktur. Bunlar büyük delil, kanıttır.
- Cumhuriyet başsavcısına da söyledim, ricada bulundum. Dedim 'Artık daha yeter, bu dosyayı toparlayın' diye. Açıklayın dedik. Akciğerinde su olmadığı resmi olarak dosyada yazıyor. Onu da bizimle paylaştılar avukatlar. Ama bazı yetkililer, Van'da yerel yetkililer, oradaki yetkililer istemiyor.
- Bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi’nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri. Çünkü onların büyük ihmalleri vardır. Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler."
BOZUK KAMERALAR VE BEYAZ ARABA
Baba Kabaiş, genç kızın ölümüne ilişkin şüpheler üzerinde avukatların çalışmalarını sürdürdüğünü de anlattı.
"Kameralar, beyaz araba, oda arkadaşının ifadesi gibi konuların üzerinde avukatımız duruyor.." diyen Kabaiş, şunları kaydetti:
"- Yeni Adalet Bakanının da büyük emeği var. Dosya için cihaz göndermiş. Biz bunu da öğrendik savcıdan. O cihazla yani telefon sinyali yapılacak. O gece kimin telefonu orada sinyal vermişse onun ifadesi alınacak. Ondan sonra DNA testine bakılacak. Telefon sinyallerine bakılırsa olay kolaylıkla çözülür. Çözülmeyecek bir olay değil. Ama bize niye bu kadar acı çektiriyorlar?"