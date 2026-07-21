Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme. Genç kızın kıyafetlerinden DNA alınmamış

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir kez daha görüşeceğini söyleyen baba Kabaiş'e göre deliller karartıldı.

Olay yerini gören bir tane döner kamera olduğunu ancak kendilerine kameranın bozuk olduğunu dile getirildiğini de öne süren baba Kabaiş şöyle devam etti:

“Ama Adalet Bakanına ziyarete giderken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin bozuk kamerası yoktur. Bozuk değilse bunun görüntüsü nerededir. Bozuk ise tutanak tutup kameranın biri bozuk olduğunu diyeceksiniz. İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor.”