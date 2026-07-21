Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme. Genç kızın kıyafetlerinden DNA alınmamış
21.07.2026 16:51
Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili genç kızın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Aile savcılıktan DNA örneklerinin incelenmesini talep etti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.
Aile, olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatırken Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecinde ihmaller ve delil karartmaları olduğunu ileri sürüp kızının intihar ettiği görüşüne katılmıyor.
İKİ YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Rojin'in üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı.
İhmal ve delil karartma olduğunu iddia eden aile, iki yıl sonra DNA testi yapılmasını istedi. Ailenin avukatının talebiyle, kıyafetlerdeki DNA izlerine iki yıl sonra bakılacak.
DİATOM TESTİ İSTEMİŞLERDİ
Aile, kızlarının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istemişti.
Diatom testi, ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor.
"DELİLLER KARARTILIYOR" İDDİASI
Baba Nizamettin Kabaiş, daha önce yapılması gereken şeylerin yapılmadığını öne sürdü.
Kızının üzerindeki kıyafetlerden DNA’lara bakılacağını belirten Kabaiş, vekalet verdikleri avukat sayesinde çok şeyin ortaya çıkacağını ifade etti. Zamanında diatom testide yapılmadığını dikkat çeken Kabaiş, "Şoke olduk, bunlar neden yapılmamış. Bu, örtbas anlamına geliyor." diye konuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir kez daha görüşeceğini söyleyen baba Kabaiş'e göre deliller karartıldı.
Olay yerini gören bir tane döner kamera olduğunu ancak kendilerine kameranın bozuk olduğunu dile getirildiğini de öne süren baba Kabaiş şöyle devam etti:
“Ama Adalet Bakanına ziyarete giderken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin bozuk kamerası yoktur. Bozuk değilse bunun görüntüsü nerededir. Bozuk ise tutanak tutup kameranın biri bozuk olduğunu diyeceksiniz. İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor.”
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.
Rojin'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde bulundu.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı.
Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de olduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.