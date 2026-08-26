Rojin Kabaiş zehirlenerek mi öldü?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.

Otopside, Roküronyum ve Ornidazol adlı etken maddeler tespit edildi. Genç kızın, bu ilaçlar nedeniyle zehirlendiği öne sürüldü.

Bu ilaçların Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildiği tartışmaları başladı. Ancak söz konusu maddelerin kaynağına, Adli Tıp raporuyla açıklık getirildi.

Rapora göre Rojin Kabaiş'e, 11 Eylül 2024'te geçirdiği bir ameliyat sırasında Roküronyum etken maddesi anestezik madde olarak verildi. Bu madde, tıbben iki ay süreyle vücutta tespit edilebiliyor.