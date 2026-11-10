Rümeysa öğretmen ve iki öğrencisinden Ata'ya saygı

Üçüncü sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk'e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, "Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum." diye konuştu.