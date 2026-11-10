Rümeysa öğretmen ve iki öğrencisinden Ata'ya saygı
10.11.2026 10:33
Kars'ta bir köy okulunda saat 09.05'te anma töreni düzenlendi. Bir öğretmen ve iki öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu köyünde bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Köy okulunda görev yapan öğretmen Rümeysa Karahan, öğrencileri Poyraz Avcı ve Meryem Topçu ile birlikte Atatürk'ü andı.
Ders sırasında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla öğretmen Karahan ve iki öğrencisi okul bahçesine çıktı.
Bir öğrenci göndere çekili bayrağı indirdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler sınıflarına dönerek derslerine devam etti.
"AÇTIĞIN YOLDA İLERLEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM"
Üçüncü sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk'e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, "Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum." dedi.
Dördüncü sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum." diye konuştu.