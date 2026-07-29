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Rus turist sosyal medyada paylaşmıştı. Sahildeki taciz şüphelisine gözaltı

29.07.2026 15:29

DHA

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İstanbul'da sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Rus turist sosyal medyada paylaşmıştı. Sahildeki taciz şüphelisine gözaltı
DHA

İstanbul Fatih'te yürüyüş yapan bir kadına sarkıntılık yaptığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Rus turist sosyal medyada paylaşmıştı. Sahildeki taciz şüphelisine gözaltı 1
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.

 

Rusya'dan gelen bir kadının Fatih'teki Cankurtaran saihilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Rus turist sosyal medyada paylaşmıştı. Sahildeki taciz şüphelisine gözaltı 2
DHA

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor.

 

Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi.

Rus turist sosyal medyada paylaşmıştı. Sahildeki taciz şüphelisine gözaltı 3
DHA

Şüpheli Esenler ilçesinde gözaltına alındı.

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