Rusya'da İHA saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı'nda
18.08.2026 11:25
Rusya'da ham petrol yüklemesi sırasında İHA saldırısına uğrayan Asia isimli petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı.
Liberya bayraklı ASIA ve Marshall Adaları bayraklı NISSOS IOS adlı iki petrol tankeri 19 Temmuz'da insansız hava araçlarıyla saldırıya uğramıştı.
Saldırının ardından petrol yükleme işlemleri askıya alındı. Yapılan açıklamada, ASIA tankerinde yangın çıktığı ancak acil müdahale ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtilmişti.
Makine dairesi ve üst yapısı zarar gören tankerde bulunan 22 mürettebat tahliye edilen gemi, bugün saat 05.00 itibarıyla İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Petrol tankerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 11 gemileri ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botunun eşlik ediyor.
Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.