Rüya gibi başladı, 1 aylık evliliği hayatını kabusa çevirdi

Tehdit edildiğini söyleyen Atılgan, şunları kaydetti:



"Bu İ.A. isimli kişiden ölüm tehdidinden dolayı 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara rağmen 15 Eylül'de erkek arkadaşı olarak bildiğim kişinin fotoğrafını çektiğim için beni yine ölümle tehdit ettiler. Daha dün kız kardeşi tarafından yine aynı şekilde ölüm tehdidi mesajları bana geldi. Bu durumda çok mağdur edildim, dolandırıldım. Altınları meğerse evlilik için yaptığını, kendi rızasıyla beyanıyla mesajlarında söylüyor.

Benden önce de yine aynı şekilde biriyle evlilik yapmış ve iki ay evli kalmıştır. Bu da resmi kayıtlarda mevcuttur ve boşanma davamızda yer alıyor. Ben Cumhuriyet Başsavcılığına bu İ.A. hakkında birçok kez şikayette bulundum. Altınlarımla ilgili, bana yönelik ölüm tehditleriyle ilgili, çocuk düşürme ve benimle evliyken başka hesaplardan, kendi hesabına para gelme konusu ile ilgili suç duyurusunda bulundum.

Başka kişilerin hesabından kendisinin hesabına farklı tarihlerde beşer bin lira tutar geldiklerini hep aynı erkekler ve HTS kayıtlarında görüştüğü erkeklerle aynı şekilde ve her akşam farklı bir alkollü mekanda beraber takıldıkları ve takıldığı insanların her dakika beni tehdit etmesinden kaynaklı can güvenliğim yoktur" diye konuştu. Can güvenliği olmadığını söyleyen Atılgan, kendisine koruma sağlanmasını ve yaklaşık 1 milyon lira olan zararının teminini istedi."