Rüzgar tersine dönecek, sıcaklık sert düşecek. İstanbul'da dolu ve hortum alarmı
13.11.2026 15:47
İstanbul'daki lodos yerini fırtına ve kuvvetli yağışlara bırakacak. Yarın poyraza dönecek rüzgar ile birlikte sıcaklık 8 derece düşecek. Kent genelinde ise dolu ve hortum oluşma riski var.
HORTUM VE DOLU RİSKİ VAR
Türkiye genelinde lodosla ılık hava etkisini sürdürüyor.
Marmara Bölgesi'nde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bugün sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrilecek park halindeki araçlara zarar verdi. Vatandaşlar kuvvetli rüzgarda dolayı yolda yürüyemedi.
Valilik, Meteoroloji ve AKOM İstanbul ve Bursa'da aşırı yağmur ve yer yer hortum ile dolu oluşma tehlikesi olduğunu açıkladı.
İlerleyen saatlerde lodosun hızının saatte 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
YARIN ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji bugün ve yarın için de İstanbul'a sarı kodlu uyarı verdi.
İki gün için de megakentin 39 ilçesine kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
LODOS POYRAZA DÖNECEK
AKOM da İstanbul için uyarı yayımladı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.
Bu nedenle güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor.
Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor.
AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.
SAAT VERİLDİ
İstanbul Valiliği de megakent için uyarı yayımladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde bugün saat 02.00 ile yarın saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.
İl genelinde bugün saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiği bildirildi.
KORULAR KAPATILDI
Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde korular da geçici olarak ziyarete kapatıldı.
İşte kapatılan korular:
“Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz korularının, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanlarının ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı”
Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin durduruldu.
ULAŞIMDA AKSAMA
Şehir Hatları tarafından Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Beşiktaş ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarındaki seferleri de iptal edildi. Ayrıca Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramalarının da iptal edildiği açıklamada belirtildi.
Açıklamada, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirileceği aktarıldı.
DENİZ OTOBÜSLERİNİN SEFERLERİ DE İPTAL
Deniz otobüsü seferlerinde de iptallerin yaşandığı belirtilen açıklamada, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferinin iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise planlı olağan uçuşların devam ettiği bildirilen açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.