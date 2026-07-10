S-400 hava savunma sistemi özellikleri: Türkiye'de de bulunan S-400 hava savunma sisteminin menzili kaç, özellikleri neler?
10.07.2026 09:01
Küresel askeri stratejilerin, hava savunma ve diplomasi trafiğinin en çok konuşulan başlıklarından biri olan S-400 hava savunma sistemi, Türkiye'nin de savunma envanterinde yer alması sebebiyle popülerliğini koruyor. Gerek NATO zirvelerindeki diplomatik yansımaları gerekse CAATSA yaptırımları ekseninde sıkça adından söz ettiren bu dev füze kalkanı, teknik kabiliyetleriyle dünyadaki muadillerinden ayrılıyor. Peki, S-400 hava savunma sisteminin menzili kaç, özellikleri neler?
Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin 2019 yılında teslim alınmasının ardından, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları uygulanmaya başlamıştı. Ankara'da gerçekleşen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde ise ABD Başkanı Trump tarafından CAATSA yaptırımlarının sona ereceği açıklandı ve S-400 konusu yeniden gündeme geldi. Hava savunma sistemleri özelinde oldukça güçlü bir yerde duran S-400 füze savunma sisteminin menzili, önemi ve teknik özellikleri dikkat çekiyor.
S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER?
Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.
S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.
DÜNYADAKİ EN İYİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ARASINDA
Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.
MENZİLİ OLDUKÇA UZUN
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
SİSTEMİN HEDEFLERİ ARASINDA HAYALET UÇAKLARDA YER ALIYOR
Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.