Saat 09.05'te hayat bir dakika durdu
10.11.2026 09:23
Son Güncelleme: 10.11.2026 09:46
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında özlemle anılıyor. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat bir dakika durdu.
Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarda vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'te araçlarını durduran sürücüler, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.
Başkent Ankara'da bir inşaatta işçiler saat 09.05'te inşaatın çatısına çıkarak Atatürk'ü andı.
Başkentin işlek caddelerinde araçlarını durduran vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.
COP-31'DE SAYGI DURUŞU
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SİRENLER ÇALDI
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Çanakkale ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.
Boğaz geçişi yapan "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.
Uşak'ta vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.