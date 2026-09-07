Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor. 13 kilometrelik tünel için çalışmalar başladı
07.09.2026 10:03
Kış aylarında sık sık çığ düşmesi haberleriyle gündeme gelen karayoluna 13 kilometrelik tünel inşa edilecek.
Van-Bahçesaray yoluna 13 kilometrelik tünel yapılacak.
Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 3 bin rakımda bulunan karayolu, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle kış aylarında ulaşıma kapatılıyor.
Yol, her yıl haziran ayının ilk haftasında yeniden ulaşıma açılırken, kış döneminde Bahçesaraylılar ilçeye ulaşım için Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif güzergahı kullanıyor.
Kış aylarında metrelerce karın yağdığı bölgede ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla tünel projesi için çalışma başlatıldı.
13 KİLOMETRELİK TÜNEL YAPILACAK
Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünelin proje etüt ve sondaj çalışmalarına başlandı.
Karayolları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, güzergahın jeolojik ve coğrafi özellikleri inceleniyor.
Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje hazırlıklarının yapılması ve ihale sürecinin başlatılması bekleniyor.
İhale süreci sonrasında ise tünelin yapım çalışmalarına geçilecek.
GEVAŞ'TAN GİRİLECEK BAHÇESARAY'DAN ÇIKILACAK
AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu tünel çalışmasına ilişkin bilgi verdi.
Tünelin girişinin Gevaş ilçesine bağlı bir mahalle sınırlarında, çıkışının ise Bahçesaray ilçe girişine yakın bir noktada planlandığını belirten Türkmenoğlu, ilk etapta tek tüp tünel yapılacağını söyledi.