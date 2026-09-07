Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor. 13 kilometrelik tünel için çalışmalar başladı

Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünelin proje etüt ve sondaj çalışmalarına başlandı.

Karayolları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, güzergahın jeolojik ve coğrafi özellikleri inceleniyor.

Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje hazırlıklarının yapılması ve ihale sürecinin başlatılması bekleniyor.

İhale süreci sonrasında ise tünelin yapım çalışmalarına geçilecek.