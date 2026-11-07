Sabah mesaiye başlayıp, gece 03.00'e kadar topluyorlar. Kilosu 80 lira, bu yıl bolluk var

Vatandaşların gün boyu ormandan topladığı mantarları satın alarak farklı illerdeki toptancılara gönderen Yanıkkaya, bölgede yaşayan vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

Yanıkkaya, her akşam Küre Dağları'nın eteklerindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların topladığı mantarları aldığını söyledi.

Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:

"Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.

Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum. İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz."