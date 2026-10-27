Sadettin Saran adliyede
27.10.2026 14:12
Son Güncelleme: 27.10.2026 14:37
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girmişti.
Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edilmişti.
SARAN NE DEMİŞTİ?
Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkmıştı.
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; Saran daha önce savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve bu sonucun başkanlık seçimi döneminde aldığı sakinleştiricilerden kaynaklandığını söylemişti.
Sadettin Saran, 20 Aralık 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan 2026'ya kadar cezaevinde kalmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapıla uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci, telefonunu da şifresini vererek yetkililere teslim etmişti. Cebeci, uyuşturucu kullandığını kabul etmiş, ancak sattığı yönündeki iddiayı reddetmişti.