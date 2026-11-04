Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında beraat kararı
04.11.2026 15:34
Son Güncelleme: 04.11.2026 15:48
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.
İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Sadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmamıştı.
Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin ayrı ayrı beraatine karar verildi.
NTV Muhabiri Sena Gürbıyık'ın aktardığı bilgilere göre; Ela Rümeysa Cebeci ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti.
"ARAMIZDAKİ KONUŞMALAR FİLM REPLİKLERİNE DAİR DİYALOGLAR"
"Sadettin Saran yaklaşık 7 yıldır hayatımda olan bir dönem gönül ilişkisi yaşadığım hala çok saygı duyduğum biridir." diyen Cebeci, ifadesinde şu iddiaları dile getirdi:
“Aramızdaki konuşmalar; herkesin anlayamayacağı mahrem bir dildir, mizah dilidir, hatıralarımıza film repliklerine dair diyaloglardır. Ben kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye uyuşturucu madde vermedim. Evimde, kanımda uyuşturucu bulunmadı. Sporcu disiplini ile yaşadım. Çok üzgünüm. Beraatimi arz ediyorum.”
“BİR KEZ AMERİKA'DA UYUŞTURUCU KULLANDIM”
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile iş dışında bir diyaloğu olmadığını da iddia eden Cebeci "Mesafemi koruduğum bir şahsiyettir. Münferit bir kez Amerika’da uyuşturucu kullandım. Tek seferlik bir denemeydi. Orada yasal olduğu için deneme fırsatım olmuştu." diye konuştu.
Soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan 2026'ya kadar cezaevinde kalmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapıla uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci, telefonunu da şifresini vererek yetkililere teslim etmişti. Cebeci, uyuşturucu kullandığını kabul etmiş ancak sattığı yönündeki iddiayı reddetmişti.
SADETTİN SARAN: ŞAKA, GEYİK KARIŞIMI YAZIŞMALARDI
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da aynı davada 27 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girmişti.
Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edilmişti.
Sadettin Saran, dosyada yer alan diyalog ve yazışmaların Ela Rümeysa Cebeci ile arasında gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izledikleri bir filmle alakalı olduğunu savunmuştu.
Saran, savunmasında şu iddialarda bulunmuştu:
“-Bu yazışmalarda ‘al gel’ diye bir geyik yapıldı. Şaka, geyik karışımı yazışmalardı. Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı. Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum.”