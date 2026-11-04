Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında beraat kararı

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da aynı davada 27 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girmişti.

Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edilmişti.

Sadettin Saran, dosyada yer alan diyalog ve yazışmaların Ela Rümeysa Cebeci ile arasında gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izledikleri bir filmle alakalı olduğunu savunmuştu.

Saran, savunmasında şu iddialarda bulunmuştu:

“-Bu yazışmalarda ‘al gel’ diye bir geyik yapıldı. Şaka, geyik karışımı yazışmalardı. Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı. Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum.”