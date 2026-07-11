Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre savcılık, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti.

İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.