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Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu

11.07.2026 09:50

NTV - Haber Merkezi

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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili uyuşturucu soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu
DHA

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı.

 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre savcılık, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. 

 

İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edildi.

 

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SARAN NE DEMİŞTİ? 1
DHA

SARAN NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkmıştı. 

 

Savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ve bu sonucun başkanlık seçimi döneminde aldığı sakinleştiricilerden kaynaklandığını söyleyen Saran, 20 Aralık 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu 2
DHA

Soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan 2026'ya kadar cezaevinde kalmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapıla uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci, telefonunu da şifresini vererek yetkililere teslim etmişti. Cebeci, uyuşturucu kullandığını kabul etmiş, ancak sattığı yönündeki iddiayı reddetmişti.

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