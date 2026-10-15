Sağanak vurunca seferler durmuştu. İstanbul'da bazı tramvay ve metrolar yeniden çalışmaya başladı

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi.

Trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürerken bazı toplu taşıma seferlerinde de aksamalar yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler, ancak saat 01.02'de normale dönebildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin de saat 07.13'te normale döndüğü kaydedildi.