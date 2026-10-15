Sağanak vurunca seferler durmuştu. İstanbul'da bazı tramvay ve metrolar yeniden çalışmaya başladı
15.10.2026 08:21
Son Güncelleme: 15.10.2026 08:37
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle sefer yapamayan bazı tramvay ve metrolar, sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmaya başladı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi.
Trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürerken bazı toplu taşıma seferlerinde de aksamalar yaşandı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler, ancak saat 01.02'de normale dönebildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin de saat 07.13'te normale döndüğü kaydedildi.
İSTANBUL'DA SAĞANAK CAN ALDI
Hayatı durma noktasına getiren yağış nedeniyle il genelinde iki kişi yaşamını yitirdi.
Fatih'te Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.
Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde de bir konukevi önünde sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.
Su birikintisinden vatandaşlar tarafından kurtarılan S.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
VALİ GÜL: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN
Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı megakentlileri dikkatli olmaya çağırdı.
İstanbul dahil altı ilde okullar tatil edildi. Vali Davut Gül şu uyarıyı yaptı:
“Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun.”
Bugün ise alarm, Anadolu Yakası için verildi.
Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmelerine göre yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.