Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına kreş müjdesi
20.08.2026 13:53
Son Güncelleme: 20.08.2026 13:59
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi.
Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum olması için çaba harcadıklarını belirterek “Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz.” dedi.
"24 SAAT KREŞ HİZMETİ SUNACAĞIZ"
Memişoğlu "Özellikle hastanelerimizde büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız." diye konuştu.
"BU SENE İÇİN 7 KREŞE BAŞLIYORUZ"
"Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz." diyen Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak “Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.” şeklinde konuştu.