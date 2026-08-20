Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına kreş müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi.

Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum olması için çaba harcadıklarını belirterek “Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz.” dedi.