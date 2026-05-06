SAHA EXPO'da önemli imza: KIZILELMA Endonezya'ya uçuyor
06.05.2026 13:34
SAHA EXPO 2026 önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA için Endonezya ile anlaşma imzalandı.
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul'da devam ediyor.
Fuarda önemli bir anlaşma imzalandı. Baykar, Endonezya firması Republikorp ile KIZILELMA'nın ihracatı için resmi sözleşmeye imza attı.
İLK ETAPTA 12 UÇAK TESLİM EDİLECEK
Anlaşmaya göre ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Teslimatın ilerleyen dönemde daha da artabileceği belirtiliyor.
KIZILELMA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Temel Uçuş Performans Kriterleri
500 Nm Görev Yarı Çapı
35.000 Feet Operasyonel İrtifa
5 Saat Havada Kalış Süresi
6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
0.6 Mach Seyir Hızı
1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
Gelişmiş Özellikler
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık