SAHA EXPO'da önemli imza: KIZILELMA Endonezya'ya uçuyor

06.05.2026 13:34

NTV - Haber Merkezi

SAHA EXPO 2026 önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA için Endonezya ile anlaşma imzalandı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul'da devam ediyor.

 

Fuarda önemli bir anlaşma imzalandı. Baykar, Endonezya firması Republikorp ile KIZILELMA'nın ihracatı için resmi sözleşmeye imza attı.

İLK ETAPTA 12 UÇAK TESLİM EDİLECEK

Anlaşmaya göre ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Teslimatın ilerleyen dönemde daha da artabileceği belirtiliyor.

KIZILELMA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Temel Uçuş Performans Kriterleri

 

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

 

Gelişmiş Özellikler

 

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık