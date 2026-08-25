Şahan Gökbakar'ın ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'le kavgasını anlattı, "Hiçbir zaman güvenmedim"

Şahan Gökbakar, ifadesinde bu kavgaya geniş yer ayırdı.

Haluk Levent'i daha önce medyadan her vatandaşın bildiği kadar tanıdığını savunan Gökbakar, “Kendisinin senet ve dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum o yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım.” dedi.

Gökbakar, yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek "Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır." diye konuştu.

Gökbakar, "Hatta o dönem Haluk Levent'in beyan ettiği Kızılay’dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu" dedi.

Deprem döneminde de önceki afetlerdeki yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Gökbakar, çevresindeki kişilere de yardımların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması gerektiğini söylediğini anlattı:

“Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.”

“O DÖNEM ELEŞTİRİLDİM”

O dönem kendi çevresinde Haluk Levent’in geçmişine ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdiğini söyleyen Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle eleştirildiğini de ileri sürdü.

Gökbakar, ifadesinin sonunda soruşturma kapsamında bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu belirtti.