Şahan Gökbakar'ın ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'le kavgasını anlattı, "Hiçbir zaman güvenmedim"
25.08.2026 17:00
Son Güncelleme: 25.08.2026 17:14
Ahbap Derneği'yle ilgili soruşturmada Şahan Gökbakar'ın da ifadesi alındı. Gökbakar, Haluk Levent'le geçmişte ettikleri kavgayı hatırlatırken "Kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır." dedi.
Sanatçı Haluk Levent ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilerletilen dosyayla bugüne kadar birçok ünlü ismin bilgisine başvuruldu. Son olarak Şahan Gökbakar adliyeye giderek ifade verdi.
Yaklaşık 53 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremden sonra Şahan Gökbakar, Haluk Levent'i sert biçimde eleştirmiş; iki isim arasında tartışma çıkmıştı.
Depremin ilk günlerinde Kızılay'dan 2 bin 50 çadır satın aldıklarını belirten Levent, "Biz, biraz indirim yaptırabildik ve tanesini 19 küsur bin liraya aldık. Artı KDV ve nakliye ile maliyeti 22 bin liraya gelebiliyor. Dün bir arkadaşım yazmış ‘çadırlar 11 bin lira sen 20 bin lira vermişsin’ diye, yapmayın. Tam izolasyon çadır o fiyata olmaz" demişti.
Bunun üzerine Gökbakar, şarkıcıya şu tepkiyi göstermişti:
“Haluk bu sabah TV'de, Kızılay'la alışverişini cansiperane savunurken 'fiyat normal, çadırlar kaliteli' dedi. Kendi tweet'i 145.446.500 TL / 13.250 çadır= 10.970 TL. Haluk sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de, bu aldıkların kalitesiz miydi?”
Haluk Levent'in yanıtı ise şu olmuştu:
“Sevgili Şahan. 19 binlik + KDV çadırlardan yani bizim 2 bin 50 tane aldığımız çadırlardan şu anda olsa hiç ucuz çadır almam. Çünkü tam korunaklı çok sıcak deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak. Yani bu hesaplama çadır kalitesine göre değişiklik gösteriyor.”
Şahan Gökbakar, ifadesinde bu kavgaya geniş yer ayırdı.
Haluk Levent'i daha önce medyadan her vatandaşın bildiği kadar tanıdığını savunan Gökbakar, “Kendisinin senet ve dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum o yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım.” dedi.
Gökbakar, yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek "Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır." diye konuştu.
Gökbakar, "Hatta o dönem Haluk Levent'in beyan ettiği Kızılay’dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu" dedi.
Deprem döneminde de önceki afetlerdeki yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Gökbakar, çevresindeki kişilere de yardımların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması gerektiğini söylediğini anlattı:
“Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.”
“O DÖNEM ELEŞTİRİLDİM”
O dönem kendi çevresinde Haluk Levent’in geçmişine ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdiğini söyleyen Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle eleştirildiğini de ileri sürdü.
Gökbakar, ifadesinin sonunda soruşturma kapsamında bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu belirtti.
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Davada şu ana dek birçok ünlünün bilgisine başvurulmuş; aralarında Fatih Altaylı, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Kerem Bürsin'in de bulunduğu birçok isim adliyede ifade vermişti.