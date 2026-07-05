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Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu

05.07.2026 15:52

NTV - Haber Merkezi

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Didim'de deniz yatağıyla birlikte sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu
Resmi Kurum

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk kurtarıldı.

Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu 1
Resmi Kurum

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.

Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu 2
Resmi Kurum

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi.

Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu 3
Resmi Kurum

Olayın görüntüsü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu 4
Resmi Kurum

Görüntülerde bir çocuğun deniz yatağı üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

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