Sahil Güvenlik alarma geçti: Deniz yatağında oyun felaketle bitiyordu
05.07.2026 15:52
Didim'de deniz yatağıyla birlikte sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.
Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi.
Olayın görüntüsü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Görüntülerde bir çocuğun deniz yatağı üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.