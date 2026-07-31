Sahil Güvenlik Komutanlığı 325 uzman erbaş alımı yapacak. Başvuru ne zaman, şartlar neler?
31.07.2026 11:16
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 325 uzman erbaş alımı yapılacak. Mavi Vatan’ın huzur ve güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesindeki askeri personel ihtiyacını karşılamak üzere 325 uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzunu yayımlandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 325 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alımı yapılacak 325 uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanla birlikte başvuruların başlayacağı tarih ve şartlar ise belli oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 325 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler?
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, 03-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
7. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
9. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak.
10. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Temmuz 2026) diğer şartları taşıyor olmak.