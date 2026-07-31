Sahil Güvenlik Komutanlığı 325 uzman erbaş alımı yapacak. Başvuru ne zaman, şartlar neler?

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

9. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik

Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak.

10. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Temmuz 2026) diğer şartları taşıyor olmak.