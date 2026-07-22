Sahil yolunda ruhsat krizi: Yolu dev taşlarla kapattı
22.07.2026 10:49
Hatay'da belediyeden ruhsat alamadığını öne süren bir işletme sahibi, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği sahil yolunu kapattı.
Hatay'da iş yerine ruhsat verilmediğini söyleyen bir iş yeri sahibi, sahil yolunu kapattı.
İddialara göre, Dörtyol ilçesi Dörttaş Sahil Yolu'nun bir bölümü, uzun yıllardır işletme ve arazi sahibi Kezban Öztürk'ün tapulu arazisinden geçiyordu.
Öztürk, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmelerinde yalnızca kiracı değişikliği yaşandığını, buna rağmen belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmediğini belirtti.
YOLU DEV TAŞLARLA KAPATTI
Yaşanan süreç nedeniyle kendi arazilerinden geçen ve resmi yol statüsünde olmadığını öne sürdüğü güzergahı duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapatan Öztürk, bugüne kadar vatandaşların mağdur olmaması adına bu yolu kendi inisiyatifleriyle kullanıma açık tuttuklarını söyledi.
İşletmelerinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Kezban Öztürk, işletmeye ruhsat verilmesi takdirinde yolu vatandaşların ulaşıma açacaklarını ifade ederek, "Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde. Açılış ruhsatını aldığımız gün yolu yeniden Dörtyol halkının hizmetine açacağız." dedi.
"Amacımız vatandaşları mağdur etmek değil." diyen Öztürk, "Biz ailemizin geçimini bu işletmenin kira geliriyle sağlıyoruz. Belediye bize yardımcı olursa biz de seve seve yardımcı oluruz." şeklinde konuştu.