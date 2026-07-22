Sahil yolunda ruhsat krizi: Yolu dev taşlarla kapattı

İddialara göre, Dörtyol ilçesi Dörttaş Sahil Yolu'nun bir bölümü, uzun yıllardır işletme ve arazi sahibi Kezban Öztürk'ün tapulu arazisinden geçiyordu.

Öztürk, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmelerinde yalnızca kiracı değişikliği yaşandığını, buna rağmen belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmediğini belirtti.