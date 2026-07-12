Sahilde İHA buldu, fotoğrafını çekip yapay zekaya sordu: "Üzerinde bomba var mı?"

İHA'nın ailesinde de kendisinde de merak uyandırdığını ve motor kısmını incelediğini söyleyen Çabuk, şöyle devam etti:

"- Herkes görmek istedi. Onların da hoşuna gitti. Benim de zaten hoşuma gitti. Çift silindirli güzel bir motoru vardı. Karıştırdım biraz. Motoru ile ilgilendim, ön tarafına karışmadım hiç. Orada akü vardı, benzin tankı her şeyi vardı. Oraya pek ellemedim. Motor benim ilgimi çekti. Güzel bir motoru vardı.

- Ben karakola da kendim götürdüm. O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi. Onlara da yardımcı oldum, hatta kimsenin görmemesi için üstünü kapattık. Kimse görmeden götürdük jandarma karakolunun oraya. Bir odaya koydular, dışarı bile koymadılar."