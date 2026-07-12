Sahilde İHA buldu, fotoğrafını çekip yapay zekaya sordu: "Üzerinde bomba var mı?"
12.07.2026 10:48
Sakarya'da sahilde bulduğu İHA'nın fotoğrafını yapay zeka uygulamasına yükleyip "Bomba yok." yanıtını alan adam, aracı bagajına yükleyip evine götürdü.
Sakarya'da bir kişi sahilde bulduğu İHA'yı aracının bagajına yükleyip evine götürdü.
Olay, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahilinde dün meydana geldi.
Sabah saatlerinde eşi ve torunuyla arazi aracı ile gezintiye çıkan 63 yaşındaki Ali Çabuk, kıyıda denizden karaya vurmuş bir insansız hava aracı gördü.
ARACINA YÜKLEYİP EVİNE DOĞRU GÖTÜRDÜ
İHA'nın fotoğrafını çekerek cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına soran ve bombası olmadığını öğrenen Çabuk, 15-20 kilogram ağırlığındaki hava aracını eşi ve torununun yardımıyla arazi aracının bagajına yükleyerek evinin yakınındaki alana götürdü.
Durumun muhtara haber verilmesi ve olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine adrese gelen ekipler, bölgede emniyet tedbiri alarak Bomba İmha Uzmanlarını (PAMİT) çağırdı.
Ekiplerin incelemesinde üzerinde patlayıcı bulunmadığı tespit edilen İHA, jandarma araçlarına sığmayınca Çabuk tarafından üzeri kapatılarak yine kendi aracıyla karakola götürüldü.
FOTOĞRAFINI ÇEKİP YAPAY ZEKAYA SORDU
Sahilde bulduğu İHA'yı otomobiline yükleme sürecini anlatan Ali Çabuk, "Baktık ki denizin kenarına İHA yanaşmış. Kenara çektik hemen, cep telefonundan yapay zekaya sordum." dedi.
Yapay zeka uygulamasının aracın Rusya'dan gelmiş olabileceğini ve içinde bomba olmadığı aktardığını anlatan adam, "Bomba imha ekiplerini çağırdı. Hatta yaklaşmadık, 500 metre uzağında durduk. Onlar da anlattı, tehlikeli olduğunu söylediler. Bomba imha ekipleri de bir saat sonra kadar geldi, bomba olmadığını tespit ettiler." ifadelerini kullandı.
"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"
Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik mesafesi koyduğunu ve yaptığının tehlikeli olduğunu sonradan anladığını belirten Çabuk, "Parçaları elimde. Sonrasında tabi ki jandarmalar çok tehlikeli bir şey yaptığımı söyledi. O zaman ne kadar büyük ve tehlikeli bir iş yaptığımı anladım. Bir daha da yapmam böyle bir şey. Direkt jandarmaya haber vereceğim." diye konuştu.
"ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTORU VARDI, KARIŞTIRDIM BİRAZ"
İHA'nın ailesinde de kendisinde de merak uyandırdığını ve motor kısmını incelediğini söyleyen Çabuk, şöyle devam etti:
"- Herkes görmek istedi. Onların da hoşuna gitti. Benim de zaten hoşuma gitti. Çift silindirli güzel bir motoru vardı. Karıştırdım biraz. Motoru ile ilgilendim, ön tarafına karışmadım hiç. Orada akü vardı, benzin tankı her şeyi vardı. Oraya pek ellemedim. Motor benim ilgimi çekti. Güzel bir motoru vardı.
- Ben karakola da kendim götürdüm. O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi. Onlara da yardımcı oldum, hatta kimsenin görmemesi için üstünü kapattık. Kimse görmeden götürdük jandarma karakolunun oraya. Bir odaya koydular, dışarı bile koymadılar."