Sahillerde sigara yasağı. Artık bu plajlarda sigara içmek yasak!
04.06.2026 09:57
Sigara yasakları genişledi, plajlar da kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'nın ünlü Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park’ta hayata geçecek.
Dumansız alanlar genişletiyor.
Geçen aylarda çocuk parkların ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınacağına ilişkin çalışmalara başlanmıştı.
KİRLİLİK ARTTI
Türkiye'de yaz mevsimiyle birlikte Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı.
Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlarda içilen sigaraların izmaritleri büyük kirliliğe yol açıyor.
CEZASI 2 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Turizmde Türkiye'nin rakibi Akdeniz ülkelerinden İspanya ve Fransa'da ise birçok sahilde sigara içmek yasak.
Cezası ise 30 eurodan başlayıp 2 bin euroya kadar çıkıyor.
BU PLAJLARDA SİGARA İÇMEK YASAK
İlk adım Antalya'dan geldi.
Antalya, çevre kirliliği ve dumansız hava sahası mücadele kapsamında bir ilke imza attı ve ünlü bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirdi.
Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacak olan Antalya izmaritle kirlenmeyen dumansız sahiller için düğmeye bastı.
Belçika, Fransa ve İspanya'daki örneklerden yola çıkan yetkililer, kentteki Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara içilmesini yasakladı.
SİGARA YASAKLARI GENİŞLİYOR
AK Parti; sigara, nargile gibi tütün ürünleriyle ilgili yasakları genişletmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yasa taslağında sona gelindi.
Teklife göre; yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında sigara içilmeyecek, sigara içenler için ayrılan bölümlere yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.
İbadethane, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek.
Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.
İHLALLERE MİLYONLUK CEZA
Yasakları ihlal edenlere ilişkin cezalar da ağırlaştırılıyor.
Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak.
Yasak alanlarda sigara içenlere şu an uygulanan bin 764 TL para cezası, 5 bin liraya yükselecek.