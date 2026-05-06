"Sahte doktor" operasyonu: 17 gözaltı
06.05.2026 12:50
Bursa'da kendilerini "doktor" olarak tanıtıp evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti verdiği ifade edilen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da sahte diplomalar kullanarak herhangi bir yasal yetki veya izin olmaksızın ikamet adreslerini polikliniklere çeviren kişilerin, sosyal medyada paylaşımlar yaparak ücret karşılığı muayene ve tedavi hizmeti sundukları anlaşıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kendisini 'doktor' olarak tanıtan yabancı uyruklu 7 kişiyle sağlık alanında eğitim alan ancak Türkiye’de çalışma izni bulunmayan 10 kişi yakalandı.
Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanı bulunduğu tespit edilen kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi.