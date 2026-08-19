Sakarya'da Gulyabani korkusu. Her gece geliyor, mahalleli tedirgin
19.08.2026 13:20
Son Güncelleme: 19.08.2026 13:23
Sakarya'da gece saatlerinde evleri taşlayan şüpheli, mahalleliyi aylardır uyutmuyor. Bir mahalle sakini, olayın Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani'yi anımsattığını söyledi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde evlere taş atan bir şüpheli, mahalleliyi uyutmuyor.
EVLERE TAŞ ATTI, LAZER TUTTU
Olay ilçeye bağlı Evren Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde kimliği bilinmeyen bir şüpheli, evlere taş attı, pencerelere lazer tuttu.
Altı aydır bulunamayan saldırganı yakalamak için mahalleli kendi imkanlarıyla evlerine kamera taktırdı.
Gece uyku uyuyamadığını söyleyen mahalle sakinleri, kalabalık gruplar halinde nöbet tutmaya başladı.
NÖBETLERDEN BİRİNDE KOVALAMACA YAŞANDI
O nöbetlerden birinde söz konusu saldırganla mahalle sakinleri arasında kovalamaca yaşandı.
Saldırganın kaçarken arkasını dönüp taş attığı ve attığı taşın ise bir vatandaşın ayağına gelerek yaraladığı öne sürüldü.
AKILLARA GULYABANİ GELDİ
Evlerinin çatısına sürekli taş atıldığını ve bahçeye çıkmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakini Gurbet Karakuş, "Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor. Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı." dedi.
Mahalleye iki ay önce taşındığını ve hamile eşi olduğunu anlatan Ateş Aksu ise Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani'yi hatırlattı.
"HER TARAFTA ARIYORUZ, BULAMIYORUZ"
"Gulyabani'den daha büyük bir film var burada. Teksas oldu burası, senaryo bildiğiniz." ifadelerini kullanan Aksu, şöyle devam etti:
“- Artık kendi can güvenliğimizi geçtik, mısırların arasına dalıyoruz, ormanın içerisine koşuyoruz. Her tarafta arıyoruz, bulamıyoruz ama görünen bir şahıs var. Türkiye'mizde değer verdiğimiz polisimiz var. Madde satan insanları drone ile buluyorlarsa bunları da bulabilirler.”
"ADAM UZUN BOYLU, SİYAH BİR ŞAPKA TAKIYOR"
Şüpheliyi yakalamak için peşinden koştuğu esnada bacağına isabet eden taşla yaralanan Mahmut Yıldız, ailesinin tedirginlik yaşadığını söyledi.
"Bu adam ne istiyor, amacı nedir." diye soran Yıldız, "Adam uzun boylu, siyah bir şapka takıyor. Bundan başka bir şey yok elimizde. Dün akşam yine geldi, 04.15'te. Bahçeye çıktık, kaçtı gitti. Dikenlerin arasından nasıl kaçıp gidiyor, nasıl bir cesaret." ifadelerini kullandı.