Sakarya'da Gulyabani korkusu. Her gece geliyor, mahalleli tedirgin

Evlerinin çatısına sürekli taş atıldığını ve bahçeye çıkmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakini Gurbet Karakuş, "Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor. Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı." dedi.

Mahalleye iki ay önce taşındığını ve hamile eşi olduğunu anlatan Ateş Aksu ise Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani'yi hatırlattı.