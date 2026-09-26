Salah'ın oturduğu taş meşhur olmuştu. Yanına konulan tabela ve bank bir gecede kayboldu
26.09.2026 20:01
Son Güncelleme: 26.09.2026 20:21
Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın oturduğu taşın yanına konulan "Salah Yaylası" tabelası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bank bir gece kayboldu.
Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası ziyareti sırasında bir taşın üzerinde oturarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bölge kısa sürede büyük ilgi gördü.
Salah'ın oturduğu taş, hayranlarının fotoğraf çektirmek için ziyaret ettiği bir noktaya dönüşürken, yaylaya gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı tabela asılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından da ziyaretçiler için taşın yakınına bir bank konuldu.
BİR GECEDE KAYBOLDULAR
Ancak bölgeye sonradan yerleştirilen tabela ve bank, bir gecede ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde bölgeye gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti.
Tabela ve bankın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken, yayla sakinleri tarafından hazırlanan 'Salah Taşı' yazılı tabela bölgeye koyuldu.
Bölge sakinleri ise kaldırılma işleminin sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gerçekleşmiş olabileceğini, ancak bunun kesin nedeninin bilinmediğini ifade etti.
Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Muhammed Salah taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, ‘Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda" dedi.
"BURASI GÜMÜŞHANE'NİN YAYLASI"
Muhtar Polat Yaşlı, Salah'ın oturduğu taşın Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu da söyleyerek “Gördüğünüz toprak ve taş burada duruyor. ‘Muhammed Salah'ın taşı' denilebilir, bunda hiçbir zarar ve mahsur yoktur. İstersen ‘babamın taşı' de, sonuçta bir taşın sınır tartışmasına neden olma ihtimali yok. Çünkü buradan aşağı yaklaşık 6-7 kilometre Gümüşhane toprağı, Çoraköy sınırları devam ediyor. Dolayısıyla burada sınır tartışması söz konusu değildir.” dedi.
Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı böyle bir durumun yaşanmış olabileceğini söyleyen Yaşlı, "Hem Trabzon taraftarı, Trabzonlular hem de Gümüşhaneliler arasında, aslında iki şehir arasında çok güçlü akrabalık bağları var. Gümüşhane ve Trabzon'un birbirleriyle çok yoğun akrabalık ilişkileri bulunuyor. İki şehri kardeş olarak görüyoruz. Benim düşüncem, Muhammed Salah'ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece ‘Salah Taşı' yazılabilir. Başka bir şey yok ve olmayacak da. Gözümüzle görmediğimiz için, oraya yakın olan insanlar da görmemişler. Onun için şu aşamada başka bir şey söyleyemeyeceğiz" diye konuştu.
ZİYARETÇİ AKINI YAŞANMIŞTI
Kurtdere Yaylası'nda çekilen fotoğrafı gören Salah hayranları, futbolcunun oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektirmek için yaylaya çıkmıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın oturduğu taşın üzerinde aynı pozu vererek fotoğraf çektirmişti.
Kısa sürede adeta bir fotoğraf noktasına dönüşen taş, futbolcunun ziyaretinin yaylada bıraktığı izlerden biri olmuştu.
"SALAH SADECE TRABZON'A DEĞİL, TÜRKİYE'YE KATKI SAĞLIYOR"
Bölgeyi ziyaret eden Trabzonspor taraftarı Seyfettin Erol ise Salah'ın ziyaretinin yaylaya olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Önce Salah geldi buraya, taşa oturdu tabii ki. Sonucunda Instagram ve sosyal medyadaki gelişmelerden sonra buraya Trabzon'dan, Maçka'dan, Gümüşhane'den akımlar oldu. Bunlar güzel şeyler. Turizm açısından burası zaten bilinen bir yaylaydı. Gümüşhane Kurtdere Yaylası. Maçkalılar da burayı fazlasıyla mesire alanı olarak kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi sanırım buraya bir bank koydu ama daha sonra kaldırıldı. Neden kaldırıldı, neden konuldu, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama konuya baktığımız zaman Salah, sadece Trabzon'a değil, Gümüşhane'ye, Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'ye katkıda bulunuyor, bulunacak da." dedi.