Salah'ın oturduğu taş meşhur olmuştu. Yanına konulan tabela ve bank bir gecede kayboldu

Muhtar Polat Yaşlı, Salah'ın oturduğu taşın Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu da söyleyerek “Gördüğünüz toprak ve taş burada duruyor. ‘Muhammed Salah'ın taşı' denilebilir, bunda hiçbir zarar ve mahsur yoktur. İstersen ‘babamın taşı' de, sonuçta bir taşın sınır tartışmasına neden olma ihtimali yok. Çünkü buradan aşağı yaklaşık 6-7 kilometre Gümüşhane toprağı, Çoraköy sınırları devam ediyor. Dolayısıyla burada sınır tartışması söz konusu değildir.” dedi.



Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı böyle bir durumun yaşanmış olabileceğini söyleyen Yaşlı, "Hem Trabzon taraftarı, Trabzonlular hem de Gümüşhaneliler arasında, aslında iki şehir arasında çok güçlü akrabalık bağları var. Gümüşhane ve Trabzon'un birbirleriyle çok yoğun akrabalık ilişkileri bulunuyor. İki şehri kardeş olarak görüyoruz. Benim düşüncem, Muhammed Salah'ın taşı olduğu yerde kalmalı. Yanına da insanların kolay bulabilmesi için sadece ‘Salah Taşı' yazılabilir. Başka bir şey yok ve olmayacak da. Gözümüzle görmediğimiz için, oraya yakın olan insanlar da görmemişler. Onun için şu aşamada başka bir şey söyleyemeyeceğiz" diye konuştu.