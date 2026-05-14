Samsun'daki sel felaketinden etkilenenler için 50 milyon lira acil yardım ödeneği

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkınının etkili olduğu belirtildi.

Su taşkınlarıyla ilgili Havza'da toplam 137 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edilerek hasar tespit ve temizleme çalışmalarına, bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp (su transferi sağlayan seyyar su motoru), 6 bot ve 14 dalgıç pompayla sürdürüldüğü, afetin yaralarının büyük bir koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığı ifade edildi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, taşkından etkilenen vatandaşlar için 50 milyon lira acil yardım ödeneğinin aktarıldığı bildirildi.