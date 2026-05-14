Samsun'daki sel felaketinden etkilenenler için 50 milyon lira acil yardım ödeneği
14.05.2026 10:45
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından yürütülen temizlik çalışmaları devam ederken sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışması sürüyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suları boşaltmaya çalışıyor.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Selin yüzlerce metre sürüklediği araçlarda tek tek hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılamaz hale gelen araçlar, hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da yediemin garajına kaldırıldı.
50 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkınının etkili olduğu belirtildi.
Su taşkınlarıyla ilgili Havza'da toplam 137 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edilerek hasar tespit ve temizleme çalışmalarına, bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp (su transferi sağlayan seyyar su motoru), 6 bot ve 14 dalgıç pompayla sürdürüldüğü, afetin yaralarının büyük bir koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığı ifade edildi.
Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, taşkından etkilenen vatandaşlar için 50 milyon lira acil yardım ödeneğinin aktarıldığı bildirildi.