Samsun'dan adım adım kurtuluşa giden yol

Çiftçi Ahmet Tolun “Atatürk'ü Samsun'dan alıp Havza'ya getirmek üzere yol çıkıyorlar. Bir gece Ekrem Bey Kavak'taki evinde misafir edildikten sonra ki o arada Kavak ve Havza arasındaki Rum çeteleri temizleniyor. Yol güvenli hale getirildikten sonra ertesi gün tekrar yola çıkıp Havza'ya geliyor güvenli bir şekilde bıraktıktan sonra kendileri tekrar Alaçam'daki birliğine geri dönüyor.” ifadelerini kullandı.

Atatürk, Anadolu’da kurtuluş ateşini yakmak için bundan tam 107 yıl önce kullandığı zamanla izleri kaybolan yol, yapılan çalışmalarla eski ruhuna uygun hale getirildi.