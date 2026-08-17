Samsung TV'de Türksat 4A frekans ayarı, kanal arama nasıl yapılır? Yeni uydu ayarı nasıl yapılır?

Ancak Samsung marka televizyon kullanıcılarının bazıları da "Manuel Ayarlama" kısmının gri kalması ve tıklanamaz olması sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun genellikle iki sebebi olabilir. İlki, televizyonunuz YouTube, HDMI gibi farklı bir kaynakta açık olabilir. Bunu değiştirmek için “Kaynak” tuşuna basarak televizyonu canlı yayın moduna almanız gerekiyor.

İkinci olaraksa televizyon TKGS modunda çalışıyor olabilir. Bu nedenle otomatik güncelleme modu aktifken televizyon, kullanıcının manuel olarak müdahale etmesine izin vermiyor. Bu durumu düzeltmek içinse "Ayarlar" menüsünden önce “Yayın”, sonra “Uzman Ayarları” ve son olarak “Uydu Sistemi” menüsüne giderek tarama modu "TKGS" yerine "Uydudan Direkt" veya "Kullanıcı Tanımlı" olarak değiştirmelisiniz. Bu adımlar sonrasında manuel ayar butonu aktif hale gelecektir.