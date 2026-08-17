Samsung TV'de Türksat 4A frekans ayarı, kanal arama nasıl yapılır? Yeni uydu ayarı nasıl yapılır?
17.08.2026 09:45
Türksat 4A geçişi üzerine televizyonlarda frekans ayarlarının yapılışı gündem oldu. Birçok kişi uydu frekansı ayarlama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor.
Televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı. Bunun ardından televizyonlarda uydu frekans ayarının nasıl yapılacağı merak edildi.
Özellikle Samsung TV kullanıcıları, Türksat 4A üzerinden yayınlanan kanalları izleyebilmek için uydu ve kanal ayarlarını güncellemek istiyor. Peki Samsung TV'lerde uydu frekansı ayarlama işlemi nasıl yapılır?
Samsung marka akıllı televizyonlar, dahili uydu alıcısı bulunan modellerde uydu frekans ayarını yapmak için ilk olarak kumandanın "Home" veya "Menü" tuşu ile ana menüye ulaşılıp "Ayarlar" sekmesine girilmesi gerekiyor.
Kumandadan önce “Ayarlar" ardından “Yayın” ve “Kanal Ayarları” (veya Manuel Ayarlama) adımlarını izleyerek; uydu seçimini Türksat 4A olarak belirlemelisiniz. Sonrasında ise otomatik şebeke taraması için 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27500 değerlerini girip "Şebeke Arama (Network Search)" seçeneğini aktif konuma getirerek taramayı başlatabilirsiniz.
İşlem tamamlandığında Samsung televizyonunuz güncel frekans bilgileriyle tüm yeni kanalları listenize ekleyecektir.
MANUEL AYARLAMA SEÇENEĞİ GRİ KALIYOR YA DA TIKLANMIYORSA NE YAPILMALI?
Ancak Samsung marka televizyon kullanıcılarının bazıları da "Manuel Ayarlama" kısmının gri kalması ve tıklanamaz olması sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun genellikle iki sebebi olabilir. İlki, televizyonunuz YouTube, HDMI gibi farklı bir kaynakta açık olabilir. Bunu değiştirmek için “Kaynak” tuşuna basarak televizyonu canlı yayın moduna almanız gerekiyor.
İkinci olaraksa televizyon TKGS modunda çalışıyor olabilir. Bu nedenle otomatik güncelleme modu aktifken televizyon, kullanıcının manuel olarak müdahale etmesine izin vermiyor. Bu durumu düzeltmek içinse "Ayarlar" menüsünden önce “Yayın”, sonra “Uzman Ayarları” ve son olarak “Uydu Sistemi” menüsüne giderek tarama modu "TKGS" yerine "Uydudan Direkt" veya "Kullanıcı Tanımlı" olarak değiştirmelisiniz. Bu adımlar sonrasında manuel ayar butonu aktif hale gelecektir.
Eğer Samsung markalı televizyonunuz dahili uydu alıcılı modellerden ise uydu frekans ayarı yapabilmek için başka bir yol izlemeniz gerekiyor.
İlk olarak kumandadan “Home” ya da “Menü” tuşuna basarak “Ayarlar” sekmesine ulaşmalı ve açılan listede “Yayın” sekmesi açılarak “Uzman ayarları” bölümüne erişmeniz gerekiyor. Ardından "Manuel Ayarlama" seçeneği ile uydu listesine erişip listeden "Türksat 42E" seçmelisiniz. Açılan frekans listesinin en üstü ya da en altında bulunan “Yeni” butonuna tıklayarak sembol oranı ve yatay polarizasyon bilgileri girip kaydetmelisiniz. Son olarak aynı ekran üzerinde yer alan "Ara" butonuna basarak taramayı başlatmalı ve işlemin tamamlanmasını beklemelisiniz.
NTV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
Değişiklik sonrası NTV, Star TV, Kral FM, Kral Pop FM ve NTV Radyo yayınlarını kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması (otomatik arama) yapmanız önemle rica olunur.
Güncel Türksat Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12.015 MHhz
Sembol Rate: 27.500
Polarizasyon: Yatay (H)
FEC: 3/4
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK