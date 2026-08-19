Sanayi sitesindeki yangında kundaklama şüphesi

Minibüste başlayan ve henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek dükkanın önünde bulunan malzemelere ve kısmen de dükkana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.