Sanayi sitesindeki yangında kundaklama şüphesi
19.08.2026 08:32
İstanbul İkitelli'de bir minibüste çıkan yangın, iş yerine sıçradı. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.
İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir minibüste çıkan yangın, iş yerine sıçradı.
Olay saat 07.00 sıralarında İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde park halinde olan bir minibüste meydana geldi.
Minibüste başlayan ve henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek dükkanın önünde bulunan malzemelere ve kısmen de dükkana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Minibüsteki yangın ekipler tarafından söndürülürken, kısmen dükkana sıçrayan yangın da büyümeden sirayetin önüne geçildi.
Dükkanda hasar meydana gelirken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR
Polis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk inceleme kapsamında minibüste başlayan yangının ihtimalleri arasında kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
Yangının söndürülmesinin hemen ardından ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.