Şanlıurfa'da kan donduran olay. 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü

Yaprak'ın İsviçre’de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle de yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı iddia edildi.

Tahliyesinin ardından yaklaşık 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.