Şanlıurfa'da okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Vali Hasan Şıldak'tan tatil açıklaması
24.09.2026 12:06
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından binlerce öğrenci "Şanlıurfa'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı, on binlerce öğrenci tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı resmi açıklamayla birlikte, il genelinde okulların son durumunu açıkladı. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından öğrencilerin güvenliğini ön planda tutan Şanlıurfa Valiliği, il genelinde hızlı bir değerlendirme yaptı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı resmi açıklamada; "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." ifadelerinde bulundu.
Buna göre; Şanlıurfa'da bugün okullar tatil edildi.
VALİ ŞILDAK'TAN İLK AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.