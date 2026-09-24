Şanlıurfa'da okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Vali Hasan Şıldak'tan tatil açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.