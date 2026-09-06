Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 2026: 5+1 kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama sayfası
06.09.2026 20:08
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar, bilet sorgulama işlemini doğrudan Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama ekranından yapabiliyor.
DHA
İki farklı sayı kümesi içerisinden çekilen numaralarla oynanan Şans Topu'nda haftalık çekiliş tamamlandı. Klasik şans oyunlarından farklı olarak "5+1" kombinasyonunu doğru tahmin etmeye dayalı oyunda, bu hafta da büyük ikramiye heyecanı yaşandı. 5+1 bilenlerin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlerin de ikramiye aldığı Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. İşte Şans Topu kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı.