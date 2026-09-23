İki farklı sayı kümesi içerisinden çekilen numaralarla oynanan Şans Topu'nda haftalık çekiliş tamamlandı. Klasik şans oyunlarından farklı olarak "5+1" kombinasyonunu doğru tahmin etmeye dayalı oyunda, bu hafta da büyük ikramiye heyecanı yaşandı. 5+1 bilenlerin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlerin de ikramiye aldığı Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. İşte Şans Topu kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı .