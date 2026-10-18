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Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 2026: 5+1 kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama sayfası

18.10.2026 20:14

Aydın KayarEditör

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar, bilet sorgulama işlemini doğrudan Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama ekranından yapabiliyor.

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 2026: 5+1 kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama sayfası
DHA

İki farklı sayı kümesi içerisinden çekilen numaralarla oynanan Şans Topu'nda haftalık çekiliş tamamlandı. Klasik şans oyunlarından farklı olarak "5+1" kombinasyonunu doğru tahmin etmeye dayalı oyunda, bu hafta da büyük ikramiye heyecanı yaşandı. 5+1 bilenlerin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlerin de ikramiye aldığı Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. İşte Şans Topu kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 2026: 5+1 kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama sayfası 1
iStockPhoto

Çıkan sayılar 9, 14, 17, 28, 30 + 9 oldu.