Sarallar suç örgütünden roketatarlı suikast hazırlığı
10.09.2026 11:17
İstanbul'da Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e yönelik roketatarlı eylem hazırlığında olan Sarallar suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.
İstanbul İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; 31 Ağustos'ta Kadıköy ilçesinde durdurulmaya çalışılan araçtan kaçan 3 şüphelinin bir adet tabanca ve uyuşturucu maddeler ile yakalandığı bildirildi.
Başsavcılık, Beykoz ilçesindeki peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin tespit edildiğini bildirip dedektör köpekleriyle yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Ele geçirilen mühimmatlar şöyle:
-Bir adet Roketatar Silah,
-Üç adet Roketatar Sevk Fişeği,
-Üç adet Anti-Tank Roket Mühimmatı,
-İki adet Kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu silah,
-İki adet MP5 otomatik silah,
-Silahlara ait çok sayıda şarjör ve çok sayıda fişek,
-Bir adet çalıntı motosiklet,
-Eylemde kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir adet BMW araç.
Ele geçen suç unsurlarının Beykoz'daki adrese peyderpey getirildiği ve alanda bulunan ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği tespit edildi.
Hakkında daha önceden kırmızı bülten düzenlenen ve firari şekilde yurt dışında bulunan Sarallar suç örgütü mensubu olduğu belirlenen şüpheli Yakup Kerem Saral tarafından Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e kasten öldürme eylemi yapılmasının planlandığı ve ele geçen suç unsurlarının da bu eylemde kullanılmak üzere, operasyondan bir gün önce alanda bulunan konteynere taşındığı belirlendi.
19 GÖZALTI
Eyleme katılan 7’si İran uyruklu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin hepsi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Ekipler tarafından çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafları, uyuşturucu madde fotoğrafları, uyuşturucu madde ticaretine ilişkin yazışma içerikleri de tespit edildi.
Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik eylem hazırlığında olduğu da belirlenirken Şahin'in resimlerinin, davet ve organizasyonlarla ilgili keşif faaliyetlerinin bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca, saldırıdan sonra eylemi gerçekleştirecek şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılacağı ve yüklü miktarda ödeme yapılacağı da iddialar arasında yer aldı.