Sarallar suç örgütünden roketatarlı suikast hazırlığı

Başsavcılık, Beykoz ilçesindeki peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin tespit edildiğini bildirip dedektör köpekleriyle yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen mühimmatlar şöyle:

-Bir adet Roketatar Silah,

-Üç adet Roketatar Sevk Fişeği,

-Üç adet Anti-Tank Roket Mühimmatı,

-İki adet Kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu silah,

-İki adet MP5 otomatik silah,

-Silahlara ait çok sayıda şarjör ve çok sayıda fişek,

-Bir adet çalıntı motosiklet,

-Eylemde kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir adet BMW araç.

Ele geçen suç unsurlarının Beykoz'daki adrese peyderpey getirildiği ve alanda bulunan ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği tespit edildi.

Hakkında daha önceden kırmızı bülten düzenlenen ve firari şekilde yurt dışında bulunan Sarallar suç örgütü mensubu olduğu belirlenen şüpheli Yakup Kerem Saral tarafından Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e kasten öldürme eylemi yapılmasının planlandığı ve ele geçen suç unsurlarının da bu eylemde kullanılmak üzere, operasyondan bir gün önce alanda bulunan konteynere taşındığı belirlendi.